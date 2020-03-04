75歲秦爺爺年輕時因工作需要，經常抽菸喝酒。上了年紀後，因重度逆流性食道炎在醫院定期追蹤、服藥，十多年來狀況相當穩定。日前回診時，在影像增強內視鏡檢查中發現，秦爺爺的食道有大範圍黏膜異常且分布在上面的微血管有變粗且濃染的情形，經病理切片檢查後，確診為早期食道鱗狀上皮癌；予以「內視鏡熱射頻燒灼」技術治療，在不手術的情況下，住院三天出院，順利治癒食道癌，目前定期追蹤中。

男性十大癌症中，食道癌的發生率為第九名，多好發於50-70歲的中老年男性，其類型以「鱗狀上皮癌」最常見，約占百分之九十以上，「腺癌」只占很小一部份。台北慈濟醫院胃腸肝膽科陳建華主任指出，鱗狀上皮癌的成因與菸、酒、檳榔息息相關，而腺癌則與逆流性食道炎有關，當患者因嚴重的胃食道逆流導致食道細胞病變，形成「巴雷特氏食道」時，有風險演變成腺癌。

在過去，由於食道癌產生病變初期無明顯症狀，導致病患因吞嚥困難求診時，往往已經邁入中、晚期，必須手術切除腫瘤，進行食道重建或接受其他輔助療法；但醫療技術日益進步，胃腸科醫師在檢查過程中發現疑似病灶處，已可藉由放大內視鏡、影像增強內視鏡，輔以染劑等方式，及早揪出病灶，治療早期食道癌。

「內視鏡熱射頻燒灼術」是在患者全身麻醉時，以內視鏡方式，將儀器360度的環狀電擊探頭或90度的扁平電擊探頭置入患者食道病灶處，燒灼病變的癌細胞的技術，此種做法可大範圍地根除早期的食道黏膜內腫瘤，讓病患免於食道腫瘤切除手術，陳建華主任說明，內視鏡熱射頻燒灼術的治癒率約達九成，但只適用於治療早期食道癌及巴雷特氏食道；若患者癌細胞已侵犯至食道黏膜下層、出現轉移情形或食道黏膜凹凸不平整的進展性癌症，依舊必須以手術、放療、化療等方式治療。

戒除菸、酒、檳榔是預防食道癌的最佳辦法，而除了菸、酒、檳榔族是食道癌的好發族群外，頭頸癌患者因其癌細胞與食道癌細胞同源，也極容易產生原發性食道癌；因此，陳建華主任建議，此二類民眾可以每半年到一年接受胃鏡檢查，定期追蹤，早期發現病灶與治療，保有健康身體。

延伸閱讀：

(中時電子報)