56歲曾女士因罹患乾燥症，必須服用免疫調節劑藥物，隨著新冠肺炎疫情延燒，她擔心會降低免疫力，增加感染風險，因此狂喝「當歸黃耆補氣湯」以及號稱抗炎聖品「薑黃素」；但醫師提醒，免疫系統失調的患者除了基本配戴口罩、勤洗手外，千萬不可因擔心免疫力低下而自行停藥或亂服藥，若有任何疑慮，應尋求專業醫師意見。

新型冠狀病毒（新冠肺炎）大流行，使防疫成為全民運動，口罩、酒精幾乎是出門的標配，然而許多罹患自體免疫疾病的患者不免擔心：「這樣真的夠嗎？」，亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師陳書怡表示，乾燥症、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等都屬於自體免疫疾病，是因免疫系統紊亂，導致免疫細胞將自家的黏膜、內臟、關節當成攻擊目標，造成組織發炎失能，必須使用免疫調節劑治療。

此外，除了基因、荷爾蒙外，細菌病毒的感染都有可能引發或加重自體免疫細胞的異常狀況，所以常見的感冒（上呼吸道感染）或是泌尿道發炎，都可能會加重這類病人的病情，因此防疫、抗病毒，對自體免疫疾病患者而言更需謹慎。

不過，陳書怡強調，現代人基本生活水平應是豐衣足食，奶蛋魚肉蔬果樣樣不缺，營養不足造成免疫力低下實在少見，臨床上常見的患者反而是過敏、免疫系統「亢進」的族群居多；一般人常言「免疫力差」，其實是免疫系統失衡，與真正免疫力低下族群，如移植、免疫不全患者相差甚遠。

陳書怡指出，如果自體免疫功能亢進患者，自行服用坊間常見以當歸、黃耆為主的補氣湯品，反而更容易助長自體免疫細胞的攻勢，口乾、關節疼痛可能更加嚴重；此外，抗炎聖品「薑黃」，性味辛、苦、溫，除了對於關節無力痠痛可能有些微幫助外，也會加重免疫疾病的嚴重程度，故使用前應諮詢合格中醫師。

以中醫生理來說，養生治病首重陰陽平衡，與現代醫學的自律神經系統、免疫系統運作相似，因此，對於自體免疫的患者，陳書怡強調，規律服藥、穩定作息、適當運動，才是提升免疫力關鍵，再透過中藥的清熱利濕、養陰疏肝、活血通絡的方式，達到免疫平衡狀態。

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(中時電子報)