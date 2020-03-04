新冠肺炎疫情擴散，市場擔心會影響台灣房市。房市專家Sway直言，「跌價只是遲早，台灣房市是撐不住這波武漢肺炎的資金抽走潮。」

Sway在臉書發文指出，過去有國際資金、節稅需求、賣給大陸人的期許，所以房價在SARS暴跌後會快速起漲，而如今新冠肺炎全球都慘，國際資金與陸資都要抽回去救自己，台商在大陸也損失慘重，錢都虧慘了哪來節稅需要，這次恐怕真等得到下跌的那一刻。

他預期，今年旅館或店面商辦投報肯定慘，所以台北市政府先打五折留客。而過去仰賴陸客太嚴重的旅館業，將面臨降價、打折、無薪假等窘境，結束營業的旅館一多，住宅類肯定會受影響。當民宿、旅館沒人住，只好收一收便宜賣掉，旁邊的房價也會受影響，郊區或市區都一樣。

他也提到，台商的大陸公司或產業損失慘重，勢必把資金從台灣抽過去；而台幹回不去大陸工作，只好在台灣找工作，薪水比以前低，只能省一點花，乾脆先不買房或把投資房先賣掉吧。最後，大陸、韓國和日本客等過去愛去的地方，民眾恐怕都會避一下，所以商圈類的地方都會至少慘一年。

Sway表示，既然全球的資金都抽回去，只靠內需是撐不了目前的高房價，跌價也只是遲早。

(中時電子報)