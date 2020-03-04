前幾天小編在網路上看到一則新聞，報導台北市有一名家庭主婦6年來持續用巨大的「飲水機桶」來存錢，有異於一般人普遍使用的小豬撲滿、一點一滴慢慢累積，果不其然，數大便是美，等到結算存款總額時，超驚人的數字一公開，引來網友紛紛投以讚嘆的回應：「好有毅力」、「錢山耶〜」、「最貴的水桶」……，還有人羨慕表示，多了一筆旅遊基金，可以好好玩一玩了。

到底是多麼驚人的數字？據了解，當決定剖開桶子的那一剎那、看著裡面的錢不斷地倒出來，該名家庭主婦全家人在開心之餘也著實數錢數到手痠，「共計新台幣12萬7,990元，其中包括7張100元鈔票、1,194枚50元硬幣、5,604枚10元硬幣、1,502枚5元硬幣及4,040枚1元硬幣，另有日幣和人民幣等不同幣別，可以說是有著與家人美好回憶的紀念桶子！」

其實上述存錢成功案例與小豬撲滿有著異曲同工之妙，只是大小體積不同，這個與一般成年男性體重差不多、約為74公斤左右的「飲水機桶」，該名家庭主婦全家人最初將它當作撲滿來「養」，每天只要包包裡有銅板就往桶子裡頭丟，就這樣存了6年多的時間。

本周小花平台以此為題，帶領讀者一探這類撲滿式存錢法有何奧妙之處？透過《為什麼撲滿比存摺容易存到錢？》一書闡述如何經由日常生活中大大小小實驗，從心理學和行為科學解開消費、理財及借貸行為的「真相」，進而學會聰明花費、理性用錢！

究竟是金錢駕馭人心or人心駕馭金錢？

在《為什麼撲滿比存摺容易存到錢？》一書中，作者開宗明義就點出今天絕大多數人對於金錢的迷思：究竟是金錢駕馭人心，還是真能用心駕馭金錢？這中間的尺度，失之毫釐卻差之千里，關鍵在於是否能在花錢之前先找回潛藏已久的「理性」！文中並提出警告，當面對金錢大腦不再理性時，人的認知可能出現意想不到的「偏差」，以下舉出5個常見的盲點：

盲點1、為什麼心情不好時，反而比較不會被敲竹槓？

盲點2、為什麼刷卡結帳，你的願付價格會比付現高出2倍以上？

盲點3、為什麼明明搭計程車比較便宜，你還是會想買車？

盲點4、為什麼只要遇到買一送一，人的大腦很容易就「當機」？

盲點5、為什麼紅利獎金反而會破壞受薪階級的工作熱忱？

(中時電子報)