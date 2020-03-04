新冠肺炎疫情在美逐漸擴大，至3日已有105起確診病例、6死。對此，川普2日與主要製藥公司代表於白宮會談時表示，他希望「數月之內」就要見到疫苗問世，不過在身旁的美國頂級流行病學家、國家衛生院院長佛奇（Anthony Fauci）直接向川普表示，「這起碼要一年」。

國家衛生院院長佛奇（Anthony Fauci）在會後白宮記者會上表示，「今年不會有疫苗，到完成研發與正式分配最快也要一年」。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新數據，全美新冠肺炎確診病例達105例，其中疫情最嚴重是美西的加州與華盛頓州，累積病例達29例；華盛頓州已有6人不幸喪生。

據英媒《每日郵報》報導，川普在會議上表示，所有人的目標都是「加速疫苗與藥物開發」，以減輕和阻止冠狀病毒的傳播，並強調「每一位正致力加速研發疫苗，我們正動用全速研發治療藥物，如此才能盡速、盡可能地幫助人們康復」；而在華盛頓州成為肺炎死亡數全美最高後，川普也指定西雅圖讓其中一家藥商作為疫苗測試地點。

不過，這些藥商執行長都警告川普，並表示大規模生產疫苗至少需要一年到一年半的時間，同時強調所有的疫苗還都處於不同的測試階段，一些人稱疫苗可能在幾個月後才進入人體測試階段。然而川普想要在測試藥物上，只要通過數個人體測試就好，但此言一出，國家衛生院（NIH）院長佛奇立即出聲表示，「正如我之前說的，起碼要一年」。

但川普對於專家建議疫苗所需時程不予理睬，強行給疫苗研發訂了時程表，強調自己更喜歡幾個月的說法，「我曾聽到相當快的數據，也就是幾個月而已；要接近一年可能是一個超時數字」；佛奇再次向川普強調，「無論（研發過程）如何迅速也好，當疫苗可正式出台配發時，最快要一年至一年半」。

美國副總統彭斯同日也在白宮記者會上表示，治療藥物最快夏天或初秋就能問世，疫苗可能要等到明年，並預期會有更多病例確診，但仍強調目前民眾感染的風險仍低。

美國已將「吉利德科學公司」（Gilead Sciences Inc.）的實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）做為臨床試驗；而雷傑納榮製藥（Regeneron）研發的單株抗體也是值得注意的潛在療法，該策略可有效對抗伊波拉病毒（Ebola）。

(中時電子報)