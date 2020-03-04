新冠肺炎疫情大爆發，韓國大邱市民瘋排口罩。

大邱市是韓國新冠肺炎疫情重災區，當地新天地教會群聚感染情形尚未受到控制，不過現在傳出，當地已經出現某種程度的社區傳染，約1,300名一般市民也確診。

截至3日下午4時，韓國境內確診數已突破5,000人，其中超過3,600例發生在大邱市，韓聯社報導，根據韓國中央防疫對策本部的統計數據，大邱市確診病例中，2,383人和新天地教會大邱分會有關，另外約1,300人為普通市民，顯示大邱的新冠肺炎疫情已經不再侷限於教會內部。

韓國副衛生部長金剛立3日坦承，隨著教會以外的確診人數逐漸攀升，大邱市已經出現「某種程度的社區傳染」情形。

他說，接下來政府將擴大對大邱市民的病毒檢驗，因為普通市民的確診數並不少。

目前，大邱市約有11,000名市民受檢。

韓國政府近期對爆出群聚感染的新天地教會信徒進行病毒檢測，目前檢驗工作已完成一半，結果顯示，大邱分會信徒檢體呈陽性者高達62%。

(中時電子報)