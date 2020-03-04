新冠肺炎升溫下，美股大盤上沖下洗，甚至一度觸及經濟衰退警訊，然而，先前避險基金大佬Leon Cooperman、華爾街「新債王」、雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）就曾提到，若讓民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）當選美國總統，才是市場最大災難。

美國總統大選開跑，本月3日正式進入「超級星期二」，民主黨將在加州、德州等15大州同步選出支持者，並決定1,357票代表票、將近是全美三分之一的票數，幾乎決定將代表民主黨參選總統的名單。不過，民主黨內溫和派的參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）、克羅布查（Amy Klobuchar）相繼宣布退選，轉而支持前副總統拜登（Joe Biden）。

由於桑德斯以及華倫（Elizabeth Warren）兩名參選人都指出，將分拆美國科技巨頭，以及進行結構性改變美國商業環境，這讓美國企業相當感冒。桑德斯甚至被岡拉克痛批，美股這次會有大幅修正的原因，就是桑德斯贏得民主黨總統候選人提名機率大增所引起。

桑德斯扛著「社會民主主義」大旗，提出要向富人增稅、分拆大銀行，甚至倡導「全民聯邦醫療保險」，終止聯合醫療集團壟斷行為，成為市場所懼怕的存在。Leon Cooperman也曾提到，若桑德斯當選總統，對市場的威脅更甚於新冠肺炎疫情。

據路透先前報導，Federated Investors首席市場策略師Phil Orlando認為，投資人目前最擔憂的就是桑德斯或華倫獲得提名，這讓美國商界相當不安，標普500指數上周大跌之下，民眾對於桑德斯的支持也出現影響。

紐約Fred Alger Management基金經理Teresa McRoberts表示，如果桑德斯在「超級星期二」大勝，美股預料會再度出現震盪，然而也有分析師認為，初選對於美股影響不大，主因就是投資人將目光擺在新冠肺炎疫情上。

(中時電子報)