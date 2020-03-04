國民黨主席選舉進入最後階段，剩下不到一週的時間就要改選，在選前最後一次民調中顯示，競選國民黨黨主席的大將江啟臣和郝龍斌兩人不相上下，都拿到超過三成七的民眾支持，兩人多次在公開場合相見，也都有風度地保持君子之爭，不過，身為啃雞排、坐板凳看戲的民眾還是好奇，究竟江啟臣和郝龍斌誰勝誰負？

據《美麗島電子報》民調調查，一般民眾中有三○‧三％認為江啟臣對國民黨未來發展比較有利，郝龍斌卻只獲得了一六‧八％的一般民眾支持，顯然外界對於江啟臣領導的國民黨更加期待。值得玩味的是，江啟臣和郝龍斌在國民黨的支持者中，兩人各獲得三七‧四％和三七‧六％的支持，表現不分軒輊，顯見，國民黨內結構與民意落差，以及選情戰況緊繃！

選前江啟臣和郝龍斌各擅勝場，對爭取黨內支持，都不敢掉以輕心，日前兩人先後出席前立委呂學樟新書發表會時，不約而同都表態要借重呂學樟對促進政府效能的長才，明顯爭取支持。

雖然兩人都想爭取呂學樟支持，但面對花蓮立委傅崐萁要重回國民黨，兩人卻有不同想法，郝龍斌很明確說，樂觀其成，他認為，傅崐萁一直認同國民黨的理念，國民黨應該是朋友要多、敵人要少。江啟臣則認為要有朋友，也要有原則。恢復傅崐萁的黨籍，程序必須完備，按照黨的機制與民主決策和方向來走就可以。

對於國民黨是否裁撤黃復興黨部？兩人態度也有所區隔，郝龍斌表示，黃復興絕對不能裁掉，但是要精進改革；江啟臣則指出黃復興是改革的夥伴，艱難的改革更需要黃復興忠貞的夥伴，進一步強調照顧基層黃復興黨員，以及黃復興與國民黨一起改變的信念。

從經歷看來，郝龍斌過去歷任新黨立法委員，新黨召集人、四任國民黨副主席，但也在陳水扁政府時期擔任環保署署長，不止一次引發議論！近日郝龍斌宣稱反對一國兩制，與支持一國兩制的新黨論述落差，也引發昔日新黨同志攻擊。江啟臣則是在馬任內延攬入閣擔任政務官，協助政府說明ECFA政策，並於2012年起轉戰選民結構綠大於藍的豐原山城區域立委，並在2020年選舉完成三連霸，持續幫助國民黨固守台中。第九屆立委任內適逢國民黨第一次全面在野，江啟程也立即帶領國民黨立法院黨團對抗民進黨，先後擔任第一會期黨團書記長、立院黨團總召及國民黨政策會執行長，成功的幫助國民黨2018地方選舉大獲全勝，雖然黨務經歷單薄，但各有擅場。

不僅如此，江啟臣本次補選爭取到數十位黨籍不分世代的立委、前立委及議員的支持，強調要做「世代」橋樑。江啟臣強調，任何時代都有「世代差異」，中生代應該肩負起世代溝通的角色，中生代最能理解「上一個世代的憂慮」，最能體會「下一個世代的困境」，他要做「世代」的橋樑，讓世代間相互理解溝通，不分世代團結奠定國民黨改革的基礎。

江啟臣表示，所有支持他的朋友都認為國民黨必須再起，得要大刀闊斧改革，不管什麼世代，國民黨現在最需要世代對話、世代合作，趕快培養下一代人才，不要成為人才斷層和少子化的狀況。

反觀郝龍斌面對世代議題，卻說「世代交替」是時髦的名詞，但根本是假議題，重點在經驗、能力、態度、執行力，不是年齡，重點是能不能了解青年人心聲，解決青年人問題。

郝龍斌自己評論和江啟臣的差異，他認為，江啟臣的歷練他都有，他當過台北市長、環保署長，知道怎麼把事情做成，關鍵在執行力、解決問題的能力，他強調未來國民黨若要變成內造政黨，黨主席也不可以兼職。

郝龍斌也提到，他參選黨主席後，腦袋只有一個字就是贏，他從來沒有想過若他沒有當選的事情。他指出，若當選，會籌組改革委員會，納入對黨非常了解狀況、有民意基礎的人，以開放的態度，將黨內問題條列出來，找出具體解決方案。

除此之外，兩位候選與高雄市長韓國瑜的關係，同樣成為外界注目焦點。郝龍斌，近日拋出「全黨救一人」、「肯定高雄市政」，奮力的搶攻韓粉選票，但去被翻出郝龍斌在2017年黨主席政見發表會上首度宣示郭台銘能打敗蔡英文，更促成郭台銘日後參選，此舉也引發韓粉批評。反觀江啟臣在立委選舉期間，串連台中市黨籍立委候選人，率先全台首先掛上與韓國瑜聯合看板，令人印象深刻。二月初為了積極協助韓國瑜度過罷免危機，即便已經宣布參選黨主席，仍舊派出身邊大將鄭照新出任韓市府新聞局長，直接用行動表達力挺韓國瑜。

郝江之爭隨著國民黨主席補選進入尾聲，也將告一段落，究竟鹿死誰手，仍有待國民黨黨員做出最後評斷。

江啟臣ＰＫ郝龍斌。

(中時電子報)