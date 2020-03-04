想不到竟然有人從小就有了！一名男性網友日前分享就醫的經驗，他表示自己從小外生殖器就有「一顆東西」沒想到日前他因為那顆發炎會痛去看醫生，醫生竟表示「這是菜花」讓原po相當傻眼，他從未想過還是原裝的自己竟長出這「棵」。

原po在《Dcard》表示自己，「從小的時候生殖器官上就有一顆東西...」直到現在大三，最近突然覺得那顆好像發炎「痛痛der」，不料看了醫生卻被告知他得了菜花，還質疑他「有沒有發生性行為」，但他表示自己雖然有交往對象，但只有到「用手互相幫助的階段」，原po也向醫生表示「這個從小時候就有了！」而且是「伴隨自己長大的」讓醫生非常驚訝！所幸最後用電燒的方式處理掉了，醫生還開玩笑的問「要不要留下來 跟著你那麼久也有感情了吧」

原po事後訊問醫生得到，「菜花不只有性行為才會得到，去泡溫泉什麼的都可能讓自己感染菜花...」的回應，只是像這種「菜花伴隨長大的真的是少見」，事後原po也呼籲「奉勸各位身上有怪東西一定要去看醫生喔」

(中時電子報)