有更多鄉民表示，住家附近有全聯就夠了 (圖／全聯福利中心消費資訊與經驗分享臉書)

好市多自從進駐台灣後，一直是民眾們最為喜愛的賣場，其獨特商品與三不五時的超低價格也是大家愛不釋手的原因。近日有網友詢問「住家旁邊有家樂福還是好市多比較實用」，沒想到網友們推的卻全都是另一家賣場。

有鄉民大前天(1日)在PTT八卦版PO文詢問「住家旁邊有家樂福還是Costco最實用、最方便？」，引起網友熱烈討論，有人認為家樂福好買多了，也比較方便，而且隔壁是好市多會大塞車，造成生活品質變差；也有人認為家樂福東西太貴，好市多東西多又便宜比較好。意外的是，推家樂福的比例高於好市多，不過更多人推的則是「全聯」。

不少給出全聯答案的網友直指原因：「好市多分量太多了，自己住根本不需要」、「只有自己一個人的話，好市多很難買」、「全聯就夠了，好市多、家樂福比較適合揪團」、「等家人總體重超過400公斤再選Costco」、「沒汽車的話去Costco根本白搭」、「去好市多都馬是在批貨的，沒車根本載不動」、「台中人有楓康就夠了」、「附近有好市多根本惡夢，塞車就飽了」。

(中時電子報)