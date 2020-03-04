璟宣重視與兩個兒子的互動。（三立藝能提供）

璟宣帶兒野餐。（三立藝能提供）

33歲的本土劇女星璟宣（本名廖璟瑄）去年才傳與交往4年的機師男友情斷，3日驚傳她早就是兩個兒子的媽，日前還被直擊帶著小孩與友人在華山草原進行親子野餐。她透過三立藝能大方坦承，8年前、進演藝圈之前就與前夫離婚，兩個兒子已13歲、12歲，她說自己從沒有要刻意隱瞞，只是出道後也沒有適當機會聊到這件事，既然現在曝光了，以後就可以大方曬小孩了！

三立藝能表示，璟宣8年前離婚後，才進入演藝圈，從《戲說台灣》到現在的台劇《炮仔聲》，始終專心經營自己的演藝事業，也全心全意照顧好孩子們！對於離婚、育有兩子，從來也沒有要刻意隱瞞，外出時也不會刻意掩飾，對於民眾詢問都是採大方承認，唯獨出道後沒有適當時機聊到這件事。她謝謝大家關心，也希望給她跟孩子多一點空間，並且請大家繼續支持她在《炮仔聲》中的演出！

璟宣離婚後，兩個兒子原本都跟著前夫住在南部，她則努力拍戲賺錢，去年她把孩子接到台北同住，過起單親媽媽生活，拍戲忙時則有媽媽幫忙照顧，孩子每天都會跟爸爸視訊，她與前夫也保持良好關係，逢年過節也會帶兒子回南部和爸爸團聚，不希望因為大人離婚就讓孩子覺得少了爸爸或媽媽任何一方的愛。由於她一直並未刻意隱瞞，所以不少藝人和身邊工作人員對於她離婚有小孩一事都知情，她私下也不吝於分享媽媽經。

璟宣過去鮮少對人說起單親媽媽的辛苦，唯一較為難的是，之前有些劇組不知道她有小孩，但她又必須回南部出席小孩學校的家長日、體表會等活動，或者當小孩生病要趕回南部，她向劇組請假時都無法直接講是因為小孩，很難交代真正原因，就擔心講了又要多解釋很多事情，現在公開了，她也鬆一口氣。

璟宣在《炮仔聲》飾演「李寶娜」，角色前期是驕縱富家女，後來轉性成為女主角李燕、吳婉君等人的神隊友，還被網友封為「正義女神」，已經有一段時間沒進棚錄影的她，前陣子剛好陪小孩放寒假，據悉近期看劇情安排可能會回歸。

(中時 )