新冠肺炎的病毒傳播力不容小覷，各國全都繃緊神經實施防疫作為。從特定國家返台的民眾需須配合政策自主管理14天。不過日前有位媽媽控訴，帶1歲女嬰從南韓返台，她們急著要打疫苗，卻遭3家醫院拒絕，讓這名媽媽控訴小孩淪為「醫療人球」。對此，婦產科名醫蘇怡寧在臉書上怒轟「是在急個屁？」表示疫苗要打但時間很重要，他表示醫院很應該要「直接叫她滾啊！」

新冠肺炎疫情在韓國迅速延燒，中央流行疫情中心將韓國旅遊疫情建議提升為第三級「警告」(Warning)，2/27起從韓國入境的本國人士需進行居家檢疫14天。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上分享，他見新聞報導一名媽媽2/25從韓國大邱回台要替女嬰施打疫苗，但先後遭安南醫院、奇美醫院和成大醫院拒絕，這使得這名媽媽認為被當「醫療人球」。

蘇怡寧發表看法表示，看到這則新聞火又來了！全台醫院都在繃緊神經防疫，現在卻見到這種情況，這讓他痛批這名媽媽：「你煩不煩，打疫苗本來就沒有急迫性，X，這很難懂嗎？」

蘇怡寧認為，這名媽媽本身在自主健康管理期間，再加上從有特殊疫情的地區回來，醫院沒有拒絕這名媽媽與女嬰就診，只是不建議她在這個時候打疫苗。他認為醫院的作法，只是為了保護全體國人的權益暫時延緩施打疫苗，因此他想怒問這名媽媽：「這有什麼問題嗎？你是在抱怨個什麼？」

「什麼叫醫療人球？」蘇怡寧指出，女子目前仍在自主健康管理期間，還是從特殊疫情地區返台，若女嬰打完疫苗，出現發燒的狀況，必須動用許多人力，才能隔離、診斷是因為打疫苗發燒，還是因為新冠肺炎發燒，「等你哪天得到新冠肺炎（武漢肺炎），沒有醫院願意收治你，才叫醫療人球！」

蘇怡寧更怒斥這名媽媽：「你說你之前有點延誤施打怕拖太久，那是你家的事；你急著之後要回大邱，那也是你家的事。沒有其他人需要為此負責，只有作為父母的你自己才需要負責。」

最後，蘇怡寧提到，目前屬於特殊時刻，非必要醫療需求請勿至醫院，保護自己也保護了別人，，「疫苗當然建議要打，但你是在急個屁？」

(中時電子報)