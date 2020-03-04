美國聯準會(Fed)11年來首次召開緊急會議調整利率，並在3日宣布降息2碼，因應新冠肺炎疫情衝擊經濟影響，對此，財經專欄作家Rex Nutting指出，市場必須修正疫情對於美國經濟衝擊較小的預測，至少在未來幾個月將持續衝擊美國經濟核心：消費者支出，不排除經濟衰退的可能性。

據MarketWatch報導，關於疫情大多數經濟學家分析都假定，對美國經濟的最大影響將來自大陸和東亞其他地區的全球供應線中斷，從而使美國製造商和零售商無法獲得所需的商品。原本專家判斷，疫情只會影響經濟的供應方，也就是全球供應鏈斷裂的危機，並不會影響需求方，但這項假設只停留在上周。

Fed緊急降息，證明一項事實：為了防止疫情在整個人群中傳播，更多美國消費者被迫待在家裡，這會降低美國經濟成長重要支柱，也就是消費者支出。

從目前全球疫情來看，新冠肺炎疫情似乎更容易在美國、歐洲和世界各地傳播，那麼專家對經濟影響程度的樂觀形勢判斷恐怕是錯誤的。

這代表各種非必要活動，包括旅遊、運動賽事、宗教以及政治活動，都會大幅降低，甚至連公共運輸流量都會下降。高盛經濟學家預測，這些衝擊將導致美國GDP降低10%至15%，另外有16％的GDP由非食品消費構成，如果連消費者都不願外出購物，美國整體經濟岌岌可危。

(中時電子報)