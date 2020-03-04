劉真日前因動心臟手術昏迷中，目前正等待換心機會，老公辛龍更向外界喊話，表示願用自己的生命來換劉真，因為4歲女兒不能沒有媽媽；未料昨(3日)深夜又傳出劉真因腦出血動開顱手術搶救，而辛龍則是選擇電話關機，斷絕與外界一切聯繫。

劉真先是因為心臟手術，昏迷不醒，現在又驚傳腦出血動開顱手術，消息一傳出令網友擔心不已，紛紛集氣為劉真加油打氣，盼她能度過難關。然而據《NOWnews》報導，劉真目前情況未明，致電給丈夫辛龍，對方手機仍舊關機中，斷絕與一切外界聯繫，內心焦慮可想而知。

辛龍上月27日首度打破沉默，在臉書拜託外界幫妻子劉真集氣，盼大家幫助劉真度過生命大難關，「劉真需要大家幫助她度過生命的大難關，我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽....」也透露此刻的他脆弱迷惘，但是告訴自己不能崩潰，祈求朋友們能繼續為劉真禱告加油。

(中時電子報)