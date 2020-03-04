高雄國際機場為南部國際旅客出入境必經之地，鄰近的高雄市立小港醫院更是第一線的防疫重點醫院，新冠肺炎疫情尚未緩解，鎮守出入境大關的防疫人員更是辛苦，小港醫院3日提供次氯酸水給好夥伴小港國際機場，盼藉此保護每位員工及旅客都能健康安心。

高雄航空站副主任孫翼中表示，高雄國際機場服務國內、外旅客進入國門的重要交通工具，舉凡有直接接觸旅客的設備，如電梯、電扶梯、服務櫃台均加強清潔消毒次數。小港醫院院長郭昭宏示範如何利用次氯酸水，針對員工最常接觸的電話機、電腦與桌面的清潔消毒正確方法。

其實，2016年在高醫附設中和紀念醫院院長侯明鋒在擔任小港醫院院長時，承接高雄國際航空站護理站業務，至今不間斷提供緊急救護、生理評估、外傷處理及衛教諮詢等服務。

2019年亦將機場防疫列為工作重點，為防堵登革熱境外移入引爆疫情，設置檢疫轉介站，針對東南亞入境外籍勞工、船員加強症狀監測，有症狀者轉介小港醫院觀察，讓高醫體系有機會擴大服務，有賴於這些政策，因而榮獲SNQ國家品質標章之肯定。

郭昭宏指出，小港醫院位於防疫重要門戶之處，不斷想著如何提供更好的多樣化醫療健康服務，由於新冠病毒疫情持續發燒，除配合中央隨時調整作法，與南部六大醫學中心進駐機場檢疫，全力配合高醫體系建構堅實的安全防線，打造完善防疫網絡，期盼疫情早日降溫。

為避免院內群聚感染，郭昭宏呼籲民眾進出醫院須配戴口罩、量體溫，也增加許多管制措施，包括縮短訪客探病時間及人數，並請大家不要忘記向第一線防疫人員們說聲謝謝。

(中時 )