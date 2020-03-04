人氣歌唱節目《黃金年代》主持人沈文程、王彩樺與許富凱，被影音平台LiTV票選為「綜藝人氣王」年度冠軍霸主，以高票打敗「天才衝衝衝、WTO姐妹會、綜藝玩很大、超級同學會、型男大主廚、娛樂百分百、小明星大跟班」等節目。許富凱謙虛說：「粉絲超有心！我們拿下10萬1520票，實在揪感心！當然這個榮耀絕對是製作團隊、沈哥與彩樺姊的功勞！」。

《黃金年代》主持人沈文程、王彩樺與許富凱，也被影音平台LiTV票選為「綜藝人氣王」年度冠軍霸主。（圖／LiTV線上影視、華視提供）

《黃金年代》年後首度開工受訪時，許富凱表示這是自己非常重要的工作之一，除了期許正在籌備的新專輯能拿金曲獎外，也期待節目能拿下金鐘獎殊榮肯定，王彩樺立刻說：「搞不好會先拿金鐘喔！因為每個來節目的嘉賓跟與你對戲的演員，都說凱凱主持的好棒也超會演戲的！我不騙你！要是真如此，你就是第一位先拿到主持或演員金鐘獎，然後再拿到金曲獎的歌手，超級讚，你這樣是全方位哩！」。而大家長沈文程則感性說：「在電視圈很久，想到努力被觀眾看到，總是非常很窩心，這裡每首歌，都有著豐富的人情故事，希望透過這些歌帶給各位最溫馨的美好回憶！」。

受到新冠肺炎疫情影響，貼心的許富凱不但自身做好防疫工作，還細膩的為工作人員準備抗菌小物，許富凱說：「我是個寧願多帶，也不要少帶的人，要是遇到身邊的人不小心遺漏，我也可以立刻幫上忙不必擔心！」，打開許富凱的包包，各式各樣防疫小物應有盡有，「除了口罩是必須，平常外出工作忙，總是飲食攝取不均衡，我就會帶魚肝油、維他命跟B群等增加抵抗力，而我也隨身攜帶耳溫槍、小瓶酒精及殺菌乾洗手劑，常保清潔也可提供大家必要時能使用，我也會準備清爽型茶樹精油，遇到錄影很晚時，我會塗抹一點精油讓自己提神，當然我還會攜帶保溫水壺，喝水真的很重要，因為可以促進新陳代謝，這是健身的基本功之一！」

許富凱。（圖／LiTV線上影視、華視提供）

許富凱說，讓一旁的王彩樺不停稱讚，許富凱不但是防疫模範生，也會想到大家。在年前前往日本旅遊的他，這次幸運看到整個富士山全景，幾乎沒有烏雲覆蓋，當地人說這是幸運象徵，因此許富凱不藏私好運，直說要把好運全部送給各位分享！喜歡走向大自然去釣魚的沈文程，他則建議大家減少到公共場所或密閉式空間，「我比較不受影響，因為我喜歡走戶外，例如青山綠水的溪邊釣魚，順邊吸收芬多精跟負離子，對我們身體免疫力有非常大的幫助！」。

隨著三月十四日白色情人節即將到來，有著「國民好兒」美譽的許富凱，只見他俏皮的說：「好謝謝大家如此垂愛！對我來講現在工作還是比較重要，而且我的對象除了得先過彩樺姊外，重點是我的『桂綸鎂』還沒出現啊！我可是相當專情只欣賞她，至今未變！」。

(中時電子報)