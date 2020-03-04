資深媒體人呂文婉日前在談話性節目揭女友人親身經歷，直指韓國男人不僅大男人主義、脾氣差，與韓劇中的溫柔形象差很大，奉勸大家別嫁韓國人，一席話令粉絲聽了心有戚戚焉。不過呂文婉人美身材好，為何遲遲沒再婚，原因令人好奇，對此通靈大師江嘉葉直言一切都是命。

江嘉葉稱呂文婉眼神銳利有氣、聰明伶俐，對很多事情都能觀察入微，而不是只觀察到事件的表面，且脣形潤滑氣強，雖然說話犀利直接，但也不失公正，額頭圓潤寬廣，聰明有才氣，事業運不錯，能有自己的一片天。

呂文婉鼻挺，有自己判斷力和主張，可惜鼻心氣弱，夫緣差，再加上婚姻宮帶煞和寡宿，很難找到如意郎君，江嘉葉建議她若想結婚，可能又是一段不美滿的婚姻，建議找個老伴相扶持，千萬別找小鮮肉，會吃大虧。

江嘉葉又說，呂文婉最大的優點及缺點就是心地善良、心軟，常因心軟吃悶虧，隔空喊話呂文婉可以有個老伴就好，不用結婚，也記得財務要分開，自己的錢財要好好規劃，「守得住財老年快樂，守不住財就會辛苦過日，即使是女兒女婿，也不可隨意散財給他們，切記喔！」

(中時電子報)