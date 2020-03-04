鄧紫棋推出新歌〈很久以後〉，她形容這首歌是「所有傷痛留在自己心裡去扛，看起來很堅強、很勇敢地走出傷痛，其實內心一直在滴血」，歌曲正是來自她過去一段深刻戀情的體悟，而〈很久以後〉成為校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的主題曲，MV則由電影導演簡學彬執導，安排鄧紫棋在彷彿時光停滯的菁桐小鎮拍攝，鄧紫棋的足跡走過復古小巧的望古車站、穿越小溪的石橋，以及台灣罕見的大型日式「書院造」古蹟，在充滿故事的場影取景，她多次演唱到瞬間眼淚就落下，現場都能感受到她的全情投入。

〈很久以後〉這首讓人心痛的動人情歌，是來自鄧紫棋自己的故事，她剖析自己：「我是獅子座，通常對人歡喜背人愁，我不開心的時候我不會在鏡頭前和在不熟悉的人面前表露，但也有很多時候，在我很愛的對象面前，我也會因為不想對方擔心，或是礙於面子，反而表現出我沒事的樣子，就是比較高冷，這有時候是一個比較孤獨的狀態…就好像一隻貓一樣，表面上沒有任何的情緒，很高冷、很安靜地自己去接受這一切，自己舔傷，我就是這樣的一個人。」

在面對感情上的傷口，她更是會以這樣的個性去處理，「我曾經有一段很深刻的愛情，在我必須要去終結，不是我必須去終結它，是人家必須要跟我終結的時候，我就是一付我非常體諒你、我知道、我懂… 所以這首歌對我來說，寫下來是對我的一個治癒，雖然我分享的關係已過去挺長一段時間，可是我在寫這首歌的時候，回憶不停浮現在我面前。」因為體悟過這個過程有多痛，她也說：「希望大家如果在很愛的人面前，不敢去面對那一分脆弱的話，至少還是要找幾個朋友聊一聊，不然的話真的太慘了。」

(中時 )