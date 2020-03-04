新冠肺炎的疫情在美國不斷擴大，累計死亡案例6人，確診病例超過百人，強烈衝擊美國本土及全球的經濟。美國聯邦準備理事會(Fed)週二宣布調降基準利率2碼，這是近12年來聯準會首度緊急降息，期望替經濟注入強心針，降低疫情對經濟的負面衝擊。

根據《路透社》報導，新冠肺炎在美國已經擴散到15州，加州和華盛頓州是美國疫情的重災區，總計確診人數達到108人，其中有11例是人傳人，有社區傳播的跡象。死亡案例6例都集中在華盛頓州。

在疫情不斷擴大，美國股市上周頻頻下挫的情況下，美國總統川普多次敦促聯準會降息提振經濟。聯準會原訂本月17日至18日召開例行的利率決策會議，今天召開緊急會議，並一口氣降息2碼，足見疫情對經濟的影響不能小覷。上一次聯準會無預警宣布調降基準利率，是2008年全球金融海嘯爆發的時後。

聯準會去年已經3度降息1碼，一般預料今年再度降息的機率不高，然而今天一口氣再降兩碼，展現美國政府對於擴張經濟的野心。

至於降息的決定是否因為受到川普的影響，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)受訪時強調:「FED決策以美國人民利益優先，永遠不會有政治考量。」

(中時電子報)