世界衛生組織(WHO)在星期二的記者會上，總幹事譚德塞表示: 截至目前為止，全球新冠肺炎一共有3.4%的感染案例確診後死亡，死亡率比一般流感高出許多，一般流感的致死率不到1%。

全球確診新冠肺炎的病例數將近91,000人，死亡人數逼近3,100人，死亡率3.4%。WHO說明，若加入許多症狀輕微、還沒確診的潛在病患，這個百分比還會更低。

以每個國家來看，新冠肺炎的死亡率則介於2%到4%之間，根據每個國家的醫療資源和疫情狀況而定。以案例數最多的大陸為例，死亡率約在3.6%，略高於全球平均值。

根據《路透社》報導，以統計數字而言，新冠肺炎與一般流感在流行病學上的比較，新冠肺炎的傳播比較沒效率，亦即沒有症狀者大多不具傳染的威脅性；然而，新冠肺炎的症狀較為嚴重，致死率較高；而且，新冠肺炎尚未研發出疫苗。

雖然如此，WHO仍然重申，新冠肺炎可以被控制住。WHO呼籲各國政府，除了旅行禁令以外，必須做好對抗社區傳播的準備。

(中時電子報)