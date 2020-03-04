在聯準會宣布緊急降息2碼之後的第一天，美股經過一番震盪，收盤時各項指數仍下挫近3%，顯示投資人對於降息救經濟的策略並未產生信心。

星期二收盤時，S&P 500指數下跌2.81%，以3,003.37點作收；道瓊工業指數下跌2.94%，以25,917.41點作收；科技類股那斯達克指數也下挫2.99%，以8,684.09點作收。

在聯準會宣布降息之後，美國股市瞬間的反應相當正面，立刻反彈了1%，但隨即又暴跌，顯示了投資人對於政策是否能有效救經濟的質疑。聯準會降息，代表了更多金錢流入市場，但這一波經濟衰退起因於新冠肺炎，工廠停工，員工隔離在家，生產降低，供應鏈中斷等問題，都不會因為降息而得到解決。

聯準會官員認為，降息雖無法解決景氣降溫的起因，但可以減輕消費者與投資者的信心所受的附帶傷害，一旦疫情受到控制，經濟也能加快復甦。

市場分析師表示，聯準會的策略要產生效果，前提是疫情的狀況必須明朗化，若無法預測疫情的走勢，再多的資金投入都很難拯救低迷的經濟。

(中時電子報)