簡任11職等的台北市區監理所所長袁國治，涉嫌投資經營體檢診所，再委託診所代辦職業駕駛人等體檢業務，1年分紅130萬元，另在審核業者申請成立停車場時，收賄約9萬元，涉嫌貪汙、圖利罪。台北地檢署3日指揮廉政署約談袁男7名涉嫌人調查。檢方漏夜複訊後，4日凌晨以袁國治、李姓業者2人涉及貪汙重罪，有串、滅證之虞，聲請羈押禁見，另黃姓、王姓業者及員工5人各以10萬、15萬、25萬元交保。

檢廉指出，依據規定，職業駕駛人每3年要體檢1次，68歲至70歲駕駛則要到大型醫院體檢，另75歲以上駕駛人換領駕照，亦須體檢。檢廉據報，指袁國治於2018年至2019年間，出資20多萬元，與黃姓、李姓金主2人共同投資士林承德診所，袁再以監理所長職務，委託該診所代辦駕駛人體檢業務。

檢廉發現，袁投資該家負責體檢的私人診所，依投資比例分紅，獲利130萬元，涉嫌圖利罪。

此外，袁國治身為監理所長，負責管理停車場設置跟變更業務，2018年至2019年間，王姓租賃者要在台北市以及新北市、桃園市鄰近台北地點承租土地經營停車場，向台北市區監理所申請時，為求審核過關，涉嫌行賄袁男約9萬元，涉嫌違反貪汙治罪條例不違背職務收賄罪。

檢廉昨搜索袁男住處、監理所長辦公室、黃姓、李姓、王姓等人公司及住處16處地點，並約談袁、黃、李、王等7名涉嫌人，另傳喚6名證人查證。

(中時 )