林子偉今年春訓至今繳出4成13打擊率，近況奇佳，今日對戰洋基擔任先發第六棒、中外野手，卻傳出壞消息。林子偉疑似守備時導致左腿緊繃，一個打席都沒打，就退場休息，目前尚未有進一步消息。

林子偉身為內、外野兼修的「優替人（utilityman）」，此戰擔任中外野手，不過內野頻頻出現失誤，先是三壘有人時，洋基托瑞斯(Gleyber Torres)敲出游擊方向滾地球，紅襪游擊手查騰（C.J. Chatham）想回傳本壘卻大爆傳，洋基輕鬆攻下首分。

寄予厚望農場頭號新人查維茲（Michael Chavis）守一壘出現守備瑕疵，自家投手裴瑞茲(Martin Perez)、海沃斯(Hunter Haworth)還各出現一次爆投，此局紅襪自亂陣腳，洋基靠5支安打攻下6分大局，最後洋基以9比1戰勝紅襪。

林子偉此局有3次守備機會，沒有發生失誤，不過疑似在守備過程中受傷，因此2局上半連打都沒打便退場休息。美媒報導林子偉因左腿緊繃退場，進一步情況尚未確定。此外今日洋基先發投手是田中將大，不過林子偉無緣與他對決，田中將大主投3局，沒被敲任何安打、保送，丟出5次三振。

美媒同樣提到，林子偉是紅襪非常重要的野手，前一戰才有長打演出，且打擊率高達4成13，也說到林子偉已沒有選擇權，今年春訓對他來說至關重要，要繳出好表現才能站上大聯盟開季名單。林子偉今年起步有漂亮成績，再加上他的多功能守位替他爭取更多機會，但如今傳來受傷的噩耗讓人不免為他擔心。

(中時 )