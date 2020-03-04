小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】特別預算浮濫 1頁就要12.5億

行政院長蘇貞昌昨赴立院就防疫紓困特別預算進行報告並備質詢，在野黨立委痛批，600億元紓困特別預算書只有48頁，等於一頁就要12.5億元，太過簡要，其中並有重複編列、編列不足、科目混亂等問題，將在今天開始的委員會聯席會議中好好檢視，杜絕浮濫編列。

【2】勞退分紅入帳 641萬人領萬元

新制勞退基金由勞動基金運用局負責投資運用，收益則由勞保局辦理分配至勞退新制個人專戶，108年度新制勞退基金收益數及收益率雙雙創下基金運用局成立以來新高，收益達2670億餘元、收益率11.45%，勞保局已於昨天將收益金額分配至於勞工退休金個人專戶，超過半數勞保戶分配超過萬。

【3】日韓情況惡化 陸製造業再受衝擊

新型冠狀肺炎疫情在東北亞持續擴大，南韓確診人數3日突破5000大關，日本也幾乎破千。雖然大陸疫情似乎出現好轉跡象，但日韓疫情仍持續惡化，預期將對正在逐步復工的大陸工廠形成新一波衝擊。

【4】熱錢炒匯 新台幣一度見2字頭

外資大玩兩手策略，大賣台股兼炒台幣，新台幣昨早一度升破30元整數大關，最高價來到29.96元，再見2字頭，激怒中央銀行出手「趕人」，下午盤後升幅快速收斂，收盤時升值剩下3.7分，以30.087元作收，重回3字頭，這場攻防瀰漫濃濃的煙硝味。

【5】玄彬人帥心更暖 560萬金援前線

南韓新冠肺炎疫情嚴重，不少韓星都爭相捐款、應援第一線的醫護人員及弱勢族群。超夯韓劇《愛的迫降》孫藝真日前才力挺自己家鄉大邱市，霸氣捐款1億韓元（約280萬元台幣）後，男神玄彬3日爆出捐款善舉，他上月除了公開親筆信為疫情加油打氣外，其實也低調瞞著經紀公司、向慈善團體「愛的果實社會福祉共同樂捐會」捐出2億韓元（約560萬元台幣），不張揚的心態讓眾多影迷豎起大拇指，大讚人帥心更暖。

(中時電子報)