總統府第三局高官陳星利遭工程行指控賴帳不還，周姓老闆娘表示陳星利仗勢欺人，利用自己的職位強迫她接下工程，且3層樓的浩大工程還限期周女1個月完工，日夜趕工的情況讓她的眼疾更劇烈，險些失明，但最後卻拿不到尾款，為了經營下去，周女還向銀行貸款近70萬。

周女表示，去年11月，陳男在新店區如意街買了一棟法拍公寓的5、6、7樓，成交後透過鄰居介紹與周女的裝潢行聯絡，希望能夠替他裝修房屋。周女到場勘查後發現工程浩大，無法在短時間完成，加上當時周女因視網膜剝落，眼睛急需動刀，無法接下這麼趕的工程，因此予以婉拒。

面對周女的拒絕，陳男卻態度堅決，一定要周女幫他修繕房屋，甚至搬出蔡英文和陳菊來當靠山，由於陳男不斷強調自己社會地位、背景顯赫，讓周女顧不得自己眼睛有失明的風險，只好硬著頭皮接下此工程。

周女雙眼視網膜剝落，醫生曾叮囑必須躺著靜養，但為了陳星利的工程她幾乎都沒有休息，眼睛狀況越來越差。（圖／鄭清元攝）

周女報價單開出，總價含稅金近90萬元，陳男帶走報價單正本後，也立刻從郵局匯了11萬元訂金給工程行，周女看了匯款單發現是從總統府內的郵局匯出，更加確信陳男就是總統府高官，也基於信任未簽下任何契約。

就在陳男支付訂金的隔天，周女立刻調派工人不分假日、日夜趕工，工程施作期間，陳男更時常利用白天上班時間到場監看，還向周女表示，5樓房屋在11月底要出租，希望工程行再加快施工進度，而周女也依約定在月底前完成5樓修繕，讓陳男的房客順利入住。

之後陳男陸續再匯款40萬元給工程行，周女也加緊施工腳步，果真在1個月的時間內完成3個樓層的所有工程，周女要向陳男請款，陳男卻以「總統大選很忙」為藉口神隱不付款，收到的只有陳男的恐嚇和欺壓，讓周女相當感嘆。

對於賴帳一事，本刊致電陳男，他表示是雙方對於完工的認知不同，陳男認為工程行施工未盡完善，且牆面還漏洞破水、出現壁癌，因此才不願支付尾款；陳男也坦承如意街的3層樓是私人財產，但對方未依照採購流程進行，更沒有簽約，且工程行一開始報價為30萬元，完工後卻變成80多萬，陳男質疑工程行亂開價。

至於是否搬出在總統府任職一事對工程行施壓？陳男表示只是與周女在閒聊提到，對於遭控翹班監工，陳男則表示自己有請假外出，絕無翹班。而總統府發言人丁允恭表示不知道此事，會再了解後做出適宜的處置，丁允恭也強調，「蔡總統是人民的靠山，並非高官的靠山。」

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(中時電子報)