總統府第三局高官陳星利在新店區如意街買了3層法拍屋，要讓留學歸國的女兒可以住，但在女兒歸國前自己則是要當包租公。為了要讓房屋趕緊出租，陳星利催促周女要再加快施工進度，周女也依約定在月底前完成出租房間的修繕，讓陳男的房客順利入住。但周女在12月初多次要求陳男到場點收房子並交付尾款，陳男卻以「總統大選很忙，抽不出身」為由避不見面，也拒絕支付近40萬元的尾款，甚至還搬出《採購法》流程來嚇她。

「我每次只要一講到尾款，他就說我沒有走採購法程序，所以他拒絕付款，問題是我裝修的是他買的公寓，又不是總統府買的。」認為陳男是刻意刁難。等到選舉結束，周女再次致電陳男，希望他可以儘速將尾款付清，沒想到陳男還是推說自己很忙，相關紙本單據只要放在如意街他買的法拍屋信箱即可，並開始東扯西扯，要求周女按照《採購法》流程進行，包含要經過招標、議價，最後才可以驗收、請款。

陳星利共匯款近51萬元給周女，匯款單上都是從總統府郵局匯出，但工程尾聲陳男卻堅持要走採購法流程拒付尾款。（圖／讀者提供）

更周女氣結的是，她後來多次撥打陳男手機，居然變成空號，傳LINE也是已讀不回，周女乾脆直接致電總統府找陳男討錢，但同事都告訴她陳男不在辦公室；周女也曾要求陳男長官出面處理，但總統府方面卻回應：「私人財務問題會請他妥善處理。」整個總統府對於陳男賴帳一事毫無作為，也讓周女質疑是否總統府默許官員打著總統府招牌私下四處賴帳，甚至包庇陳男此種惡行？

遲遲拿不到尾款讓周女相當著急，因為當初陳男要求迅速完工，周女為此調派許多師傅周末加班趕工，光是人事成本就壓的她喘不過氣，更別說是耗材費、材料費、清潔費、工錢、電器費、設備費等，零零總總加起來就快要80萬元。

周女說她自己經營小工程行，農曆年前為了要發出師傅的工錢和獎金，還不得不先去向銀行貸款70萬元支應，周女表示接下陳男這個工程不但完全沒有賺半毛錢，結果還要賠老本補洞，真是越想越氣。

周女透露，陳男當初還告訴她，自己的妻子是鋼琴老師，買這間法拍屋就為了要給從義大利留學回來的女兒結婚後有地方可以住，也順便在女兒回來前當包租公，房客如果對承租的房子有疑問，陳男還會要求周女幫忙照看，沒想到他竟翻臉還賴帳，讓周女感嘆自己好傻好天真。

律師王志超表示，《政府採購法》第3條規定是由政府機關、公立學校、公營事業辦理採購才是用採購法，陳男的3層套房為自用，與公權力無相關，因此並不適用此法；另外，雖工程行與陳男並沒有簽合約，但是透過對話紀錄也足以證明雙方有房屋修繕約定。而陳星利所堅持的採購流程，是私人企業內部對於採購的一定SOP，是對內的約束，並無法限制第3人，陳男不支付尾款並搬出採購流程賴帳，業者可以提告陳男詐欺罪。

周女多次催討尾款，陳男搬出採購流程拒絕付款。（圖／讀者提供）

對於賴帳一事，本刊致電陳男，他表示是雙方對於完工的認知不同，陳男認為工程行施工未盡完善，且牆面還漏洞破水、出現壁癌，因此才不願支付尾款；陳男也坦承如意街的三層樓是私人財產，但對方未依照採購流程進行，更沒有簽約，且工程行一開始報價為30萬元，完工後卻變成80多萬，陳男質疑工程行亂開價。

至於是否搬出在總統府任職一事對工程行施壓？陳男表示只是與周女在閒聊提到，對於遭控翹班監工，陳男則表示自己有請假外出，絕無翹班。而總統府發言人丁允恭表示不知道此事，會再了解後做出適宜的處置，丁允恭也強調，「蔡總統是人民的靠山，並非高官的靠山。」

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(中時電子報)