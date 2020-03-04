總統府第三局10職等專員陳星利去年11月在新店買下一棟60坪的3層樓法拍屋，準備整理後出租爽當包租公，他找上周女經營的工程行進行修繕，孰料陳男竟賴帳，周女事後找上民進黨中央級民代陳情，但民代辦公室致電陳星利也遭洗臉，周女無奈的說「我經營工程行20幾年來第一次遇到這種事，相當傷腦筋，因為工程尾款拿不回來，也無法好好休養身體。」

周女表示，她為了維持生計，已先向銀行借貸，為了討回工程款項，周女曾向民進黨某中央級民代辦公室陳情，民代辦公室主任也曾多次致電陳男要求還錢，卻慘遭「打槍」，事後陳星利還曾主動聯繫周女要她「小心一點否則就要你好看」。

陳男遭民代關切後竟惱羞成怒，傳LINE指周女找民代向他施壓，因此語帶威脅說：「如果妳敢找記者，我就讓你們公司好看，丟臉的是妳。」甚至多次恐嚇要提告。周女無奈表示她只是個小老百姓，欠錢還錢天經地義，不了解陳男為何能夠如此囂張，讓她質疑陳男是否常以此方法欺負其他包商。

事後陳男多次以訊息方式威脅周女。（圖／讀者提供）

本刊調查，陳男1995年就在總統府擔任約聘人員，1998年改為薦任公務員，目前是第三局10職等專員，職位頗高，月薪約10萬元，平時負責採購業務。

網路上還可以找到許多陳男經手過的採購案，如：總統府侍衛室107年膳食業務勞務採購案、總統府106年X光行李檢查儀暨金屬偵測門保養維修案等。陳男負責採購，時常經手政府與民間單位金錢，如今卻因房屋裝修賴帳不給，其操守品格令人打了問號。

對於賴帳一事，本刊致電陳男，他表示是雙方對於完工的認知不同，陳男認為工程行施工未盡完善，且牆面還漏洞破水、出現壁癌，因此才不願支付尾款；陳男也坦承如意街的三層樓是私人財產，但對方未依照採購流程進行，更沒有簽約，且工程行一開始報價為30萬元，完工後卻變成80多萬，陳男質疑工程行亂開價。

至於是否搬出在總統府任職一事對工程行施壓？陳男表示只是與周女在閒聊提到，對於遭控翹班監工，陳男則表示自己有請假外出，絕無翹班。而總統府發言人丁允恭表示不知道此事，會再了解後做出適宜的處置，丁允恭也強調，「蔡總統是人民的靠山，並非高官的靠山。」

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(中時電子報)