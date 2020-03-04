英稱未來幾周將受新冠肺炎疫情嚴重影響

在英國又12人確診，加上4大會計師事務所勤業眾信（Deloitte）倫敦辦公室有員工確診後，英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）宣佈，新冠肺炎疫情屬於「第4級事件」（level 4 incident），也是緊急程度最高的事件。

據《每日郵報》（DailyMail）3日報導，英國衛生首長在這項宣佈後，將擁有接掌地方醫院的緊急權力。事實上，英國1月已將新冠肺炎升高為第4級事件，但當局直到現在才證實。政府為了平息民眾的憂慮，公佈了四管齊下策略，以防控這與日俱增的危機。

而在新一波確診病例中，最引人矚目的，就是勤業眾信會計師事務所倫敦辦公室的一名員工私人從亞洲旅行回來後，確認罹患新冠肺炎。雖然這名員工已送醫，但事務所因擔心污染，已徹底進行清潔消毒。雖然辦公室部份區域暫時關閉，但若是員工願意，可以選擇在家辦公。

由於新冠肺炎對年長者威脅較大，稍早女王在白金漢宮封爵時，戴了長長的白手套，因此引發各方猜測，認為這是預防疫情威脅的措施。

(中時電子報)