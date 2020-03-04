「Moneybunny Playground 戶外嘻哈演唱會 ft. Lil Pump」不畏疫情，將如期在4月1日於新北市幸福水漾園區旁、中山橋下820坪大的戶外空間舉辦，活動將從下午5點一路唱到晚上10點，演出陣容除了6組華語嘻哈歌手接力開唱，更邀請到今年才19歲、以《Gucci Gang》一舉成名的美國當紅嘻哈歌手Lil Pump壓軸演出。

來自美國佛羅里達洲邁阿密的Lil Pump，2016年開始創作歌曲並上傳到音樂共享網站 SoundCloud 後，就曾締造超過千萬次的串流記錄。總以各色辮子頭亮相的 Lil Pump 才出道短短4年，便在 Billboard Hot 100上擁有9首百大單曲，成名之作《Gucci Gang》不僅拿到單曲榜第3名的好成績，MV 截至目前為止在YouTube的觀看次數不到3年就已突破10億2千萬次。

而Lil Pump之後與「肯爺」肯伊·威斯特合作的《I Love It》同樣以不斷重覆的「洗腦式歌詞」贏得全球嘻哈樂迷的喜愛，連兩人在觀看數突破5億2千萬次的MV中的誇張道具服都成為網路當紅迷因（Meme）。英雄出少年的Lil Pump已經登上Coachella、Rolling Loud、Tomorrowland等大型國際知名音樂節的戶外舞台，曾拿過3次白金唱片認證的他，絕對是新世代嘻哈潮流的指標性人物。

除了6組華語嘻哈歌手以及首度來台的Lil Pump帶來的國際級演出外，活動吉祥物Moneybunny也將化身女嘻哈DJ，並領軍6名性感女郎大跳電臀舞，帶來性感升級再進階的滿滿熱情挑逗現場樂迷的視覺體驗。

為因應新型冠狀病毒肺炎的疫情變化，主辦單位也提升防疫措施，在進場入口處設置4個體溫測量處並提供消毒酒精。參與民眾於所有入口進場時需進行體溫量測，如有發燒等症狀則禁止入場，並即時通報醫療站做後續處理。另外場內的食物飲品攤位也都將放置消毒酒精供參與民眾隨時取用，同時全場所有工作人員也將一律全程配戴口罩。

(中時 )