新冠肺炎疫情全球延燒，身為本屆夏季奧運會主辦地的日本東京，目前正飽受疫情擴散威脅。國際奧委會主席托馬斯．巴赫在瑞士洛桑最新出面召開記者會，宣布東京奧運會將會在夏季如期舉行。
巴赫指出，國際奧委會仍以「全力致力」於成功舉辦2020東京奧運會為目標，並且鼓勵運動員做好參賽準備。而國際奧委會發言人馬克．亞當斯在發布會上說，根據世衛組織等機構所提出的專業建議，他們有信心，在今年7月24日如期舉行東京奧運會。
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(中時電子報)
新冠肺炎疫情全球延燒，身為本屆夏季奧運會主辦地的日本東京，目前正飽受疫情擴散威脅。國際奧委會主席托馬斯．巴赫在瑞士洛桑最新出面召開記者會，宣布東京奧運會將會在夏季如期舉行。
巴赫指出，國際奧委會仍以「全力致力」於成功舉辦2020東京奧運會為目標，並且鼓勵運動員做好參賽準備。而國際奧委會發言人馬克．亞當斯在發布會上說，根據世衛組織等機構所提出的專業建議，他們有信心，在今年7月24日如期舉行東京奧運會。
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