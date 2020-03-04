成軍15年的「宇宙人」樂團，今年2月終於唱進台北小巨蛋，演出結束前，主唱林忠諭（小玉）除了感謝老闆五月天和製作團隊，更大膽宣布自己死會，「謝謝讓我遇到一位非常快樂的人，謝謝卡卡，謝謝妳！」本刊也在2月19日晚間首度直擊，小玉和這位外貌神似應采兒的新歡「卡卡」胡尹霏，共進晚餐，情到濃時小倆口更不顧旁人眼光，在大街上多次擁吻，激情爆表。

在2月8日的《你的宇宙YOUNIVERSE》的演唱會上，小玉藉著主場優勢，當著小巨蛋上萬名觀眾的面，將女友卡卡與唱片公司老闆五月天並列致謝，「我想要謝謝一個人，她有靈異體質，我都叫他仙姑，在準備開唱這年來，時常請教她演唱會會不會順利？得到的回覆則是：『你先不要管，只要你快樂，事情就會順利。』」一時激動的他，更在台上流下男兒淚，坦言二人認識將近1年，「是很重要的朋友，是給我快樂的人。」

愛的宣言發表後第11天、2月19日晚間9點，本刊直擊身穿藍色牛仔外套的小玉，身邊有位頭綁短馬尾、身穿黑衣、外貌神似陳小春老婆應采兒的女子相陪，對方正是小玉的新歡「卡卡」。小玉和卡卡先是在台北市長春路的鐵板燒店共度浪漫晚餐，不同於一般藝人外出時以帽子、口罩或墨鏡遮掩的態度，小玉和卡卡走的是高清無碼零變裝路線。飽餐一頓後，小倆口和同行的三人在餐廳門口聊天，經過一番討論，一行人立刻轉往林森北路的KTV續攤。

全無遮掩或變裝的小玉在約會時，還從後方突襲女友，卡卡立即俏皮地吐舌回應，默契滿分。（圖／本刊攝影組）

一路上小玉與卡卡一直維持親密互動，不在乎旁人眼光。抵達KTV時，這對愛侶也沒閒著，在候位的空檔，小玉仗著身高，冷不防地伸出左手臂，從後方勾住卡卡的脖子，卡卡則是配合地做出吐舌動作，二人就這樣一路打打鬧鬧上樓，準備熱唱一整晚。

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(中時電子報)