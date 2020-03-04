「宇宙人」樂團主唱林忠諭（小玉），才在2月8日的《你的宇宙YOUNIVERSE》的演唱會上大方認愛新歡「卡卡」胡尹霏，本刊隨即在2月19日晚間首次直擊二人共進晚餐、攜家帶眷去KTV續攤。據了解，當晚小玉是以特別嘉賓的身分，幫卡卡的媽媽慶生，同行的還有卡卡的弟弟與友人，可見小玉與卡卡家人十分熟稔，感情早被認可；卡卡更在IG的限時動態，上傳「宇宙人live」影片，同時標記小玉。

歡唱直至深夜11點，小玉和卡卡送別女方家人、重回二人世界後，突然在大街上嘴對嘴啾了一下，接著坐上計程車，直奔安東街巷弄內的串燒店與朋友會合，繼續深夜約會。在串燒店吃吃喝喝時，卡卡除了依偎在小玉寬大的胸膛，更不忘嘟嘴撒嬌、靠肩摩蹭，一旁的友人顯然早已見怪不怪。

到了隔日凌晨1點鐘，小玉和卡卡先行和友人告別，便搭計程車到台北市內湖的住宅區，下車後二人先前往便利商店採買飲料、泡麵等補給品，結帳後卡卡突然抬頭索吻，小玉也熱情回應、雙唇交接。小倆口親到心滿意足，才轉進一棟新落成的大樓，繼續度過浪漫的夜晚；直至下午3點，本刊記者才見到卡卡獨自外出，未見小玉的蹤跡。

卡卡藉最萌身高差之便，向小玉索吻得逞。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導

「卡卡」胡尹霏曾在IG上發布「宇宙人live」的限時動態影片，自洩2人KTV歡唱情事。（圖／翻攝自胡尹霏IG）

(中時電子報)