翻開宇宙人主唱小玉過往的情史，2015年他和有「小周迅」之稱的演員林映唯，因拍攝〈一萬小時〉MV擦出愛火；到了2018年底，林映唯取消追蹤小玉的IG，二人傳出分手，隔年1月小玉慶生時的大合照，也未見林映唯身影。當時小玉被問及分手一事，僅低調表示雙方已沒聯絡，還不忘引用五月天〈溫柔〉的歌詞表示「不打擾是我的溫柔」。

林映唯更在今年初宣傳新戲《墜愛》時，直接說出摩羯男曾讓她感到很受傷，已列入拒絕往來戶，「以前喜歡摩羯座，相處時他們說話都很頭頭是道，會不由得相信他，後來才知道是半控制狂，幸好有及時跳出來。」此話被認為是在暗指小玉，雙方確定情已逝。

小玉和林映唯當年因合作〈一萬小時〉MV而相戀，4年後終告分手。（圖／翻攝自YouTube）

至於小玉現任的女友卡卡，即是在IG上擁有近三萬追蹤者、年約29歲的網紅胡尹霏。才貌兼備的她，畢業於美國聖荷西大學廣告行銷學系，回台後先在外商精品公司任職，三年前轉型全職部落客。卡卡除了常在社群網站分享美妝、保養等生活大小事，去年也自創服裝品牌「#trulybyjess」，頗有生意頭腦的她，最近還忙於和朋友一起在網路經營韓貨選品店。

巧合的是，外型亮眼的胡尹霏，和小玉交往前，曾入鏡五月天的〈任意門〉演唱會版MV中；11月7日出生的她，與小玉前女友林映唯的生日僅差2天。接連二任女友同屬天蠍座，小玉的口味算是相當一致。

胡尹霏雖然外表冷豔，內心卻是個小女人，她曾自剖很想穩定下來找到另一半，「我確實是滿想找個大樹依靠，每個女生都會想。」對於如何與另一半相處，她坦言：「當我相信一個人、把自己給了他，我會很愛撒嬌。」

外型亮眼的胡尹霏，曾在五月天〈任意門〉MV中入鏡。（圖／翻攝自YouTube）

而現年35歲的小玉，去年底就表示自己已達適婚年齡，並有個以結婚為前提的交往對象，「彼此還在互相觀察，戀人未滿。」現在他除了打拚事業，更規畫存錢買房。據本刊調查，卡卡於去年4月開始追蹤小玉的IG，研判二人應是當時開始交往。而本刊看到小玉和卡卡不顧旁人眼光，在街上親密依偎，當然要給予他們最大的祝福。

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(中時電子報)