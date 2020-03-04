藝人戀愛大不易，就跟一般人一樣，即使雙方感情穩定，要再進一步發展仍要經過父母認可，即使是綜藝天王吳宗憲的大女兒吳姍儒，去年底被本刊直擊趁空約會穩交3年CEO男友，兩人還在大安區挑豪宅，互動甜蜜，事後詢問吳宗憲女兒結婚進度卻慘遭打槍，「怎麼可能要她早早結婚，哈哈哈，最好35歲再結吧！」看來宇宙人小玉，還有下列的李淳和陳柏霖等人，就算戀情獲得家長認證，想修成正果，還需要加把勁。

台灣之光李安之子李淳，去年9月被本刊拍到與邱姓化妝師女友在小吃店玩親親，戀情曝光後，李淳經紀人表示邱女已見過男方家長，2人雖聚少離多，但感情依然穩定。

陳柏霖和女團「Popu Lady」成員庭萱因2012年合拍電影《變身》後擦出火花，感情糾葛超過7年，去年10月間被本刊發現，二人與陳柏霖家人一起吃燒肉，庭萱的「陳家準媳婦」地位當之無愧。

邱宇辰（毛弟）和吳品潔合作《你有念大學嗎？》後來電，毛弟表示最欣賞女友的善良，直說：「家人對她滿喜歡的。」證實已帶女友見過爸媽。

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(中時電子報)