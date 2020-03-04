現年58歲的林姓婦人，19年前和H名醫談了一段感情，帶著9歲的女兒小安住進H的豪宅，怎料有一天突然發現女兒臉頸有傷且昏倒在房內，經送醫查出小安血液中有高濃度的一氧化碳，直至數個月後小安奇蹟甦醒，才從小安的口中知道她被H性侵，還被另外一個女人差點殺害。
19年前來小安母女一直努力想討回公道，案件日前一度重啟偵查，但又被偵結不起訴，現由律師向高檢署聲請再議中。
本案疑點重重，從小安的口中知道，2002年1月28日她放學回家，被獨自在家看A片的名醫性侵，並被恐嚇「不能告訴媽媽，不然就將妳們母女趕出去」，之後，29日凌晨，小安在睡夢之中被驚醒，看見一個女人正在動手打她，還用枕頭悶住她的臉部，讓她無法呼吸而逐漸知去意識。
但小安被送到醫院後，查出腦部缺氧而昏迷的原因是一氧化碳中毒，但小安房間並無熱水器，如何一氧化碳中毒？ 而檢方第一次不起訴書指出，小安的傷可能是中毒昏迷時自己弄傷的，但調查發現小安的床是一張高度不到20公分的床墊，根本不可能摔成這樣。
經過19年的痛苦煎熬，去年終於本案獲得重啟偵查的機會，但檢察官同樣未查明真相就草草偵結，再次予以被告不起訴處分，包括被告於案發時間的行蹤、通聯紀錄都沒調查，也未傳喚受理報案的女警、主治醫師，留下重重未解的疑點。
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(中時電子報)
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