現年28歲的小安19年前疑似遭到H姓名醫性侵，但全案2度不起訴，在收到檢察官的不起訴書的噩耗，她看了一遍又一遍，她在自己的LINE上寫著：「現在的檢察官跟之前的檢察官一樣護短兇手，最終我得到這樣的判決書（不起訴處分書）使我心力交瘁，一夜難眠.....」

小安接受本刊訪問時說，「我決定把受害經過公諸於世，讓兇手及包庇的檢察官一併受到法律制裁，我什麼都不怕，只願能還我正義。」

小安回憶19年前的慘劇，她掩面埋首在雙膝之間哭了又哭，2002年1月28日下午，她放學回家，「爹地」1個人在客廳看A片，竟將她拉到身邊脫去裙子和內褲，事情發生後，他還威脅不可以告訴媽媽，不然就她們母女倆趕出去，所以她什麼都不敢說。

那天晚上，小安睡了之後，隔天凌晨，她被人從床上拉到地上，看見爹地在一旁，一個壞女人動手推打她，還用枕頭悶住她的頭臉，讓她不能呼吸，就在快要昏過去的時候，還聽到爹地用台語說「妳快走，妳快走，這裡讓我來處理就好，妳快走啦。」

小安昏迷後，再醒來已經過了好幾個月的時間，等她能夠開口說話了，才告訴媽媽詳情，但媽媽提告後卻被檢方不起訴處分。直至2019年3月才又提告訴由檢方重啟偵查，但小安母女依然希望落空，檢方再一次做出不起訴的處分。

小安控拆：「我苦等了19個年頭，等的就是揭開司法不公不義還有爹地那個變態老色魔，以及要致我於死地的兇手壞女人真面目，我一天天的在克服心裡創傷後的恐懼，因滿心期待司法，現任檢察官應該不會跟之前的檢察官一樣那樣濫用私權包庇兇手，一定會還我真相公道。」

小安遭性侵當時又被枕頭悶壓失去意識，加上血液中的高濃度一氧化碳讓她成為植物人，不但無法合嘴，手腳都逐漸萎縮。（圖／讀者提供）

小安失望地說：「原以為能有遲來的正義還我審判，彌補我的傷痛，但沒想到這煎熬的日子裡得來的又是殘酷黑暗不公的司法判決，讓我對這司法感到絕望透頂。」

本案目前正由律師向高檢署聲請再議，小安強調：「我不到最後一刻我絕對不會輕易放棄的，我小安絕對不會讓大家失望的，請放心我一定會好好活著等待看到那變態老色魔、企圖殺害我要致我於死地的兇手受到法律應有的制裁。」

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(中時電子報)