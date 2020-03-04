19年前疑遭名醫性侵及險些被謀害的小安，至今仍有創傷後壓力症候群等多種病狀，而小安媽媽為了力拚案件能重啟調查，不僅賣車賣房，甚至為了照顧小安難以工作而淪為低收入戶。

告訴本刊，她在結束第1段婚姻後獨自撫養著小安，當時她從事仲介貿易，將台灣的產品銷往大陸，也投資股票，賺了不少錢，甚至在台中市區買了房子，生活無缺，所以只要一有空就帶著小安到處玩，台灣各地幾乎都有母女倆的身影，還帶出國滑雪，「小安就是我唯一的寶貝。」

安媽回憶2001年的那一場戀情導致後來的種種不幸，至今仍無法相信她怎麼就這麼容易被騙。她說，那年6月底學校放暑假，她開車帶著小安北上訪友，因喉嚨不舒服，而閨密好心帶她去熟識的診所看病，才因而認識那位H名醫。

自從小安受害成為植物人，幸運地恢復神智之後，由於腦部受創，又罹患創傷後壓力症候群，加上注意力不集中有過動症，安媽為全心照顧，根本無法外出工作，只能賣車賣房繼續醫治小安。

安媽說，最慘的時候甚至無家可歸，只能四處流浪，而8年前一場車禍更讓她不良於行，只能靠輪椅代步，生活更是艱難，還好有公益團體及民意代表的協助，才取得低收入戶的補助繼續活了下來。

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(中時電子報)