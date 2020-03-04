19年前女兒疑遭性侵及謀害的小安媽媽，日前知道地檢署再度做出不起訴處分時，感覺人生已經全無意義，還好律師告訴她事情未到最後關頭，還可以向高檢署提再議，安媽直言感嘆「檢察官根本就什麼都沒查。」

安媽的委託律師賴芳玉說，小安的傷勢是外力造成的，但房間只有一張床墊，高度不到20公分，怎麼可能摔成這樣？而小安的房間也沒熱水器，也沒人聞到異味，小孩怎麼會一氧化碳中毒？最扯的是，H醫師的犯罪時間的和行蹤及通聯記錄也未偵查，檢方甚至連主治醫師及小安都沒傳訊過，包括相關證物女孩的衣褲也都無人過問。

賴芳玉說，兒少案件又涉及性侵，甚至涉及殺人，這是很重大的案件，檢方有必要主動查明真相，但是很可惜，檢方並沒有更積極的作為，從第2次的不起訴書內容也看不到檢方有傳被告的跡象。

小安當年失去意識時所住的房間，只有一張20公分不到的床墊，也沒有熱水器，對於小安身上的傷勢以及一氧化碳中毒的原因，檢方並沒有給小安母女一個合理答案。（圖／讀者提供）

數度哽咽哭泣的安媽說，她整天都在想著怎麼討回公道，但生活日趨艱難，目前唯一能指望的只有高檢署主持公道，將案子發回地檢重新調查。

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(中時電子報)