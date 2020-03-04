總統府第三局一名10職等專員去年11月在新店買下3層樓法拍屋，找上1間裝潢工程行進行修繕，還狐假虎威搬出菊姐和小英的名號，逼工程行老闆延後開刀替他趕工，但房子修繕完工後，該名專員竟又以《政府採購法》諸多規定賴帳，不肯支付尾款，老闆向總統府求助，府方竟推說是「私人財務問題」，不願伸出援手，讓工程行負責人大嘆「總統府官員擺明欺負老百姓！」

工程行周姓老闆娘表示，去年11月，陳星利在新店區如意街買了一棟法拍公寓的5、6、7樓，成交後就透過鄰居介紹與周女的工程行聯絡，希望能夠替他裝修房屋。周女到場勘查後發現工程浩大，無法在短時間完成，加上當時周女因病，身體不適，無法接下這麼趕的工程，因此予以婉拒。

陳星利買下新店區如意街3層法拍屋要給出國留學的女兒日後結婚用，但在女兒為回國前他要出租當包租公。（圖／鄭清元攝）

面對周女的拒絕，陳男卻態度堅決，一定要周女幫他修繕房屋，甚至「隆重」介紹自己：「我是總統府的人，我很懂法律，也很懂法拍屋，沒在怕的。」周女一聽到「總統府」3個字相當震驚，擔憂若是拒絕修繕恐怕會得罪陳男，陳男還加碼說：「我跟陳菊秘書長很熟，小英總統是我老闆，我的職等很高。」陳男希望能夠越快完工越好，因此周女一報完價，立刻調派師傅日夜加工，陳男也陸續匯了51萬元給周女。

然而，等到工程陸續完成，周女要求陳男到場驗收並支付尾款，陳男卻以總統大選很忙為由避不見面，到選舉結束，周女再次致電陳男，希望他可以儘速將尾款付清，沒想到陳男還是推說自己很忙，接著便神隱。周女收不到尾款，又要支撐一間工程行，向銀行貸款近70萬，錢壓的她喘不過氣，還要接受陳男的言語恐嚇，讓周女身心俱疲。

工程行周姓老闆娘拿出請款單，上頭載明每次陳星利匯款的日期及金額。

對於賴帳一事，本刊致電陳男，他表示是雙方對於完工的認知不同，陳男認為工程行施工未盡完善，且牆面還漏洞破水、出現壁癌，因此才不願支付尾款；陳男也坦承如意街的三層樓是私人財產，但對方未依照採購流程進行，更沒有簽約，且工程行一開始報價為30萬元，完工後卻變成80多萬，陳男質疑工程行亂開價。

至於是否搬出在總統府任職一事對工程行施壓？陳男表示只是與周女在閒聊提到，對於遭控翹班監工，陳男則表示自己有請假外出，絕無翹班。而總統府發言人丁允恭表示不知道此事，會再了解後做出適宜的處置，丁允恭也強調，「蔡總統是人民的靠山，並非高官的靠山。」

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(中時電子報)