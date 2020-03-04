因應全球新冠肺炎疫情升溫，金融業者陸續啟動異地辦公，以確保營運不中斷。據金管會統計，目前回報已開始實施異地辦公的金融業者共有36家，包括銀行業13家、證券期貨投信投顧業9家、保險業14家。

銀行局統計，截至2月27日止，總行已開始實施異地辦公的銀行業者，包括北富銀、王道銀、新光銀、遠銀、永豐銀、玉山銀、台新銀、日盛銀、京城銀、板信銀、三信銀、瑞興銀、台中銀等13家。

不過，兆豐銀、中信銀、國泰世華銀等部分大型銀行業者，日前已宣布啟動異地辦公，但未列入此次銀行局公布的統計名單內。銀行局對此表示，此份名單是以「銀行總行」實施異地辦公者為主，各銀行不同營業處均有不同備援及營運不中斷機制，銀行局對此予以尊重。

證期局統計，截至2月27日止，已啟動異地辦公的證券期貨投信投顧業者，包括香港匯豐證、摩根大通、摩根士丹利、法銀巴黎證、野村證、玉山證、永豐金證及匯豐中華投信、摩根投信等9家。

保險局統計，截至3月3日止，已啟動異地辦公的壽險業者，有國泰、富邦、南山、三商美邦、台壽、中壽、新壽、遠雄、法國巴黎、友邦、保誠人壽等12家，產險業者則有明台、台壽保等2家。

(時報資訊)