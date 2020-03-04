經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦之採購大會，首站-「2020年北部產業聚落採購大會」3日於台北國際會議中心舉行，聚焦北部電子資通訊、永續綠色、生技醫療及智慧解決方案等四大優勢產業。活動強力洽邀全球相關領域業者，包括巴西、加拿大、德國、匈牙利、印尼、菲律賓等國近30家買主來台採購，與國內約180家供應商進行超過300場次的洽談。

貿協表示，因國際新冠型病毒疫情升溫，貿協第一時間透過海外63個外館，加強對買主宣傳目前台灣的防疫狀況，強化國際買主來台採購信心，昨日活動仍有近30家買主來台，另對未能如期來台的中國及其他地區買主，貿協除協助改由視訊進行洽談外，也將辦理加場採購洽談活動。

部分買主表示，受疫情影響，中國大陸面臨原物料斷鏈危機及供貨不穩之現況，為分散風險，想藉由此次活動尋找合適之台灣供應商。

馬來西亞商Apex Communications為當地電信產業中主要電信設備供應商，專接各大標案並為他國、當地政府及各大企業服務，目前採用產品多半從中國大陸及韓國進口。本次採購通訊設備外，Apex未來希望往綠能產業及物聯網產業發展，本次洽談對我商之通訊產品系統控制櫃及安全監控系統解決方案有高度興趣，未來可望合作。

德國Enercon是全球主要風力發電機製造商之一，已安裝超過7,300座風力發電機，也是目前台灣陸上型風力發電機市佔率最高的品牌。Enercon首次參加採購大會，主要採購項目包括風電場域原材料及金屬鑄造件。

外貿協會「採購大會(Sourcing Taiwan)」已連續辦理11年，每年皆吸引來自全球近千家買主同期來台採購，已成為貿協年度金字招牌活動。去(108)年起採購大會有別以往，首度依產業聚落特性，在北中南分四場舉辦，四場採購大會邀請超過1,000位優質國際買主來台採購。

(時報資訊)