為了因應新冠肺炎在全球擴散，所對經濟造成的衝擊，美國聯準會（Fed）3日緊急宣布，調降聯邦資金利率2碼，但這樣的力挽狂瀾，仍止不住投資市場對疫情所造成經濟成長趨緩的擔憂，美股道瓊工業指數收盤暴跌785.91點，以25917.41點作收；那斯達克指數下跌268.08點，以8684.09點作收；標普500下跌86.86點，以3003.37點作收。

道瓊在過去一周，因為全球新冠肺炎疫情暴跌4000點，雖然周一出現報復性反彈，回漲1293點，但顯然市場各指數並未顯見回溫。知情人士指出，八大工業國組織（G7）各國財長，緊急舉行電話會議，雖然共同發表聲明，會密切關注新冠肺炎疫情發展，準備好可能的因應措施，降低全球經濟對肺炎疫情所造成的衝擊，但在電話會議上，只有「宣示」，並沒有具體「行動」，引發投資人失望，讓美股3日早盤在平盤附近震盪，道瓊終場下跌785.91點，收在2萬5917.41點。

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(中時電子報)