房市專家范世華則提醒，「民眾常忽略短期脫手需要負擔高額房地合一稅，也常沒考慮到2年寬限期後是否還有償還能力，不少投資客因此繳不出貸款，最後只能慘賠出售或法拍還債。」「不要以為買賣雙方私下談定假合約，就能神不知鬼不覺，之前發生過的購屋糾紛中，就有一方自曝違法想來個玉石俱焚。老實說，房仲業者為了賺取佣金、仲介費，多數都以自我利益為考量，民眾對於購屋決策，仍須自行把關。」

「以『AB合約』方式用不實成交價申請房屋貸款，最後造成實價登錄登載不實與以詐欺方式逃漏稅。不管是買賣雙方或房仲、地政士等，皆可能已涉嫌觸犯《刑法》等相關刑事責任，銀行事後也可以針對房貸業務損失，向涉案民眾提出民事的損害賠償。」律師魏大千表示。

魏大千更斬釘截鐵否認「億萬房產集團」工作人員口中「買方責任不會太大」的說法，「買賣雙方的刑事責任與從中教唆的房仲一樣，切勿輕信仲介所說民眾只要假裝不知情，即完全無罪之說法。民眾在不了解法律的情況下，只要覺得違背常理有犯法疑慮，就該特別注意。」

面對外界對於「AB合約」的質疑，「億萬房產集團」總經理呂原富透過特助葉冠微回應，「公司並未做涉及假契約，也從未教導工作人員有此說法，此為員工及同業的惡意毀謗，希望媒體提供來源，以透過法律求償。此外，公司也不會把會員所持有的房屋轉手脫售給會員，這是有所牴觸的，是出售給自住客。」

葉冠微還強調，「公司現以企業經營傳達買屋投資理財祕訣，主力在藝文特區物件，是非常有把握獲利，也希望藉此給予會員信心，而可能導致外界誤解有保證獲利說法，並以為公司說明會為傳銷手法。」至於不再使用起家品牌「積富房屋」，是因為受到同業攻擊影響名聲，才忍痛捨棄。

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(中時電子報)