武漢肺炎疫情持續擴大，拉丁美洲國家中，繼巴西、厄瓜多和墨西哥後，阿根廷和智利今天也分別確認其國內首起新冠狀病毒確診病例。

巴西衛生部今天公布最新報告指出，巴西仍維持兩起俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，488起疑似病例。巴西政府開始監測以來，已累計排除240起通報案例。

衛生部執行秘書芮斯（Joao Gabbardo dos Reis）指出，由於美國發生武漢肺炎社區感染，疫情擴大，現在也列入旅行者警報清單中，如有到過美國而出現疑似武漢肺炎症狀者都須通報。

巴西兩起確診病例患者都在義大利北部感染，目前情況穩定，繼續在家隔離。

拉丁美洲國家中，繼巴西、厄瓜多和墨西哥後，阿根廷和智利也分別公布國內首起新冠狀病毒確診病例。

根據阿根廷衛生部，阿根廷首起確診病例是一名43歲男性，1日回到布宜諾斯艾利斯，曾前往義大利和西班牙。患者表示，他一抵達阿根廷就直接尋求醫療援助，沒有與其他人接觸。這名患者目前在布宜諾斯艾利斯一家診所住院。

智利首起確診病例患者是一名33歲男性，從西班牙返回智利，之前曾前往新加坡等東南亞多個國家。智利衛生部指出，患者有發燒和頭痛症狀，但健康情況穩定，目前在家隔離。

(中央社)