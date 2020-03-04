由《蜘蛛人：新宇宙》金獎團隊製作的最新動畫《無線之戰》推出首支電影預告！預告描述在這個人手一機、3C沉癮的時代，與女兒凱蒂越來越疏離的老爸瑞克米契決定帶著一家四口，透過一段公路之旅在女兒展開大學新生活前，重拾過往親密時光。沒想到一家人才上路不久，人類世界就慘被機器人操控反撲，不僅手機、電腦、電器全部失控，原本是人類好朋友的小幫手機器人甚至組成軍團大舉綁架人類，讓整個地球陷入大混亂！平常沒手機會死的凱蒂眼看人類即將滅亡，只好與怪咖家人攜手連心神展開找出妙計，解救人類逃出小幫手機器人的魔掌。

透過幽默反諷的故事情節與先進的動畫技術，《無線之戰》點出了現代社會面臨的問題：最親近的家人難以放下手機四目相接十秒、連出門旅行小孩也心繫玩手機，不肯好好享受大自然！《無線之戰》不僅有金獎製作團隊掛品質保證，片中靈魂人物、「朋友」公司機器人首腦更是請來當紅的奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）擔任配音，為這個反派角色增添更多戲劇張力與笑點。《無線之戰》預計今年9月18日在台上映。

(中時 )