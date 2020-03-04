南韓人氣實況主企鵝妹長相甜美、精通多國語言，在台灣、韓國等國家都擁有不少粉絲。不料近日一段私密影片在網路上瘋傳，只見她眼神迷濛，還伸舌頭狂喇，引起網友熱議。據了解，背景是在企鵝妹美國的一個朋友家，疑似喝醉斷片，才做出脫序舉動。

影片中，企鵝妹臉頰泛紅、頭髮凌亂的躺在床上，且燈光昏暗，呈現曖昧的紅色光暈；期間她不斷喃喃自語，更伸出舌頭朝鏡頭狂喇，眼神渙散。當時在線的網友都相當困惑她究竟想表達什麼，由於行為給人有其他聯想，大家都非常擔心企鵝妹的安危，守在直播前觀看，幸好最後沒有發生奇怪的事。

奇怪舉動讓人有過多的聯想。（圖／翻攝自推特）

事後，企鵝妹出面解釋，因為美國的網路不像台灣一樣順暢，因此跑到男直播主家借用設備，後來小酌一下便喝醉了，自己也不明白為何當時會開直播，完全不記得有這段。

事實上，企鵝妹已經不是第一次酒後失態了，2019年她為了慶祝學期末，與朋友喝酒狂歡，結果醉倒在東區街頭，整個人無意識的躺在人行道上，之後續攤到了KTV更將麥克風塞進嘴裡，行為相當脫序；幸好全程都有直播，遠在南韓的父母趕緊聯絡同在台灣的兒子，將企鵝妹帶回。

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(中時電子報)