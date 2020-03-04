近來桃園房仲業者「億萬房產集團」近來頻推「零元買房」免費投資講座，宣稱無需自備款就能輕鬆購屋、投資致富，並鼓勵民眾掏出36000元加入會員。

本刊直擊，「億萬房產集團」的「零元買房」說穿了，不外乎是原屋增貸或利用信貸，再運用貸款寬限期降低還款壓力。這種面臨高額貸款的「零元買屋撇步」風險極大，萬一房屋閒置沒有租出去，一般人根本負擔不起高額利息，隨時會有斷頭風險。

對於業者所謂的「撇步」，本刊記者抱持懷疑態度，會後旁敲側擊，竟從現場工作人員口中探出「做假合約」高額貸款及減少房地合一稅的祕辛，「假設你買600萬元，我可能幫你跟屋主配合簽約700萬元，銀行貸款8成，自備款就變少，將來賣750萬元，扣除一些費用，政府認定沒有獲利不用課稅，但其實淨賺100萬元。」這種操作手法就是坊間所稱的「AB合約」，即兩種不同價格的合約，一個是真實交易價格雙方留底，另一份是假的交易價格，以利向銀行貸到更多的房屋貸款。

打出投資房產致富噱頭的億萬房產集團，以免費講座招攬會員，平均每周五至六場講座，每場約有百人參與。（圖／翻攝自億萬房產集團臉書）

本刊記者聽完進一步詢問「這樣不違法嗎？」只見該工作人員表示，「富貴險中求，你們可以一口咬定仲介要我做的，我不知道、我不懂。」「如果有問題，首當其衝是我們房仲，客人是無意識購屋，買方的責任不會太大。」

離開「億萬房產集團」講座後，本刊記者想起炒房大戶「帥過頭」黃家進。他曾揪團先後在新北市安康區及苗栗竹南炒房，再不斷招募新會員接手不動產，後來因和旗下投資客鬧翻、有投資客背貸上千萬，互槓鬧上法院。

面對外界對於「AB合約」的質疑，「億萬房產集團」總經理呂原富透過特助葉冠微回應，「公司並未做涉及假契約，也從未教導工作人員有此說法，此為員工及同業的惡意毀謗，希望媒體提供來源，以透過法律求償。此外，公司也不會把會員所持有的房屋轉手脫售給會員，這是有所牴觸的，是出售給自住客。」

葉冠微還強調，「公司現以企業經營傳達買屋投資理財祕訣，主力在藝文特區物件，是非常有把握獲利，也希望藉此給予會員信心，而可能導致外界誤解有保證獲利說法，並以為公司說明會為傳銷手法。」至於不再使用起家品牌「積富房屋」，是因為受到同業攻擊影響名聲，才忍痛捨棄。

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(中時電子報)