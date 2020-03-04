近來桃園房仲業者「億萬房產集團」近來頻推「零元買房」免費投資講座，宣稱無需自備款就能輕鬆購屋、投資致富，並鼓勵民眾掏出36000元加入會員。

「億萬房產集團」主打的「零元買房」曾鬧出爭議。該集團一位不具名的離職員工透露，「呂原富在桃園房仲界名聲響亮，從『積富房屋』、『積富建設』，一路更名為『億萬房產集團』。簡單來說，他們幾乎都是會員間買賣，就是招募到新會員後，讓新會員投資老會員要脫手的房子。」

「至於『零元買房』做法，就是例如房價800萬元，就會給銀行1000萬元的假合約，如果順利貸款到8成，就剛好就是房價的金額；如果貸款成數不足，公司就會叫客人去信貸，此外，公司有配合的裝潢設計公司，房價不能『做』就會『做』裝潢金額。」該離職員工說。

一名不願具名的屋主2年前在「積富房屋」介紹下，買了一間房，正面臨斷頭危機，「積富房屋」建議他半年後再脫手。「房子賣不掉，不然就是要慘賠出手。」「不敢講出來，怕找不到下一個人接手。」

本刊記者在臉書社團中釣出億萬房產集團離職員工，其透露該集團招募新會員，以接手舊會員脫手物件。

本刊記者透過網路搜尋及調查，發現也有人針對呂原富的「零元買房」抱怨「高價買進脫不了手」，還有人稱「繳不出貸款，房屋遭法拍」，甚至不少人面臨買賣後的租賃糾紛。然而，這些人或許擔心出面會自曝違法行為，大多只是私下抱怨，摸摸鼻子認栽。

另一名會員抱怨，房子買貴了賣不掉，只能等待下一個會員接手。

面對外界對於「AB合約」的質疑，「億萬房產集團」總經理呂原富透過特助葉冠微回應，「公司並未做涉及假契約，也從未教導工作人員有此說法，此為員工及同業的惡意毀謗，希望媒體提供來源，以透過法律求償。此外，公司也不會把會員所持有的房屋轉手脫售給會員，這是有所牴觸的，是出售給自住客。」

葉冠微還強調，「公司現以企業經營傳達買屋投資理財祕訣，主力在藝文特區物件，是非常有把握獲利，也希望藉此給予會員信心，而可能導致外界誤解有保證獲利說法，並以為公司說明會為傳銷手法。」至於不再使用起家品牌「積富房屋」，是因為受到同業攻擊影響名聲，才忍痛捨棄。

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(中時電子報)