近來桃園房仲業者「億萬房產集團」近來頻推「零元買房」免費投資講座，宣稱無需自備款就能輕鬆購屋、投資致富，並鼓勵民眾掏出36000元加入會員。

本刊直擊，其實「億萬房產集團」推廣的買賣手法就是坊間俗稱的「AB合約」，和房貸加信貸的全額貸款。

「穩城建設」創辦人張宏福和「億萬房產集團」總經理呂原富相識二十多年，雙方曾短暫合作，分享買賣資訊，「呂原富早期曾當過琴師，變成房仲老闆後，他找人做網路行銷，舉辦說明會吸引人潮。其實『零元買房』只是一種話術、噱頭，不稀奇，早在20、30多年前房產界就有『假契約、真超貸』，連裝潢費都是出自銀行貸款。」

「穩城建設」創辦人張宏福早年曾和呂原富合作資訊共享，後來他專注做土地開發推案，呂則在金主支持下，鎖定桃園大有區、中正特區的中古屋市場。（圖／本刊財經組）

張宏福繼續直白地說，「要做包租公、投資客，台北市及新北市還是比較有機會。桃園中古屋市場過去呈上漲趨勢，每坪12萬到14、16萬是有獲利空間，現在漲到每坪18萬後，已呈現緩慢成長，要賣也是先賣自己的房屋，挑好說話的人買，才可以賺到價差。」

「居而易全球房產教育機構」創辦人康秩維曾聽過「億萬房產集團」講座，他坦言，「講座教育的本質在傳授投資機會與風險，內部教育訓練上也要考慮客人財務狀況，避免為成交而成交。」

康秩維說，「他們（億萬房產集團）教導透過信貸做財務槓桿的理論，本身並沒有錯，假設租屋穩定，以不斷承租這個獲利模式或許成立；但真實的情況是，台灣空屋率高，待租時間長，當租不出去時，投資人必須自行承擔風險。」大家聽到「零元買房」就衝進場，一旦無法負擔房貸，將可能賠上之前的獲利，甚至法拍負債出場。

億萬房產集團加盟各房仲品牌，疑用他牌名義招攬會員及售屋。（圖／翻攝自臉書）

面對外界對於「AB合約」的質疑，「億萬房產集團」總經理呂原富透過特助葉冠微回應，「公司並未做涉及假契約，也從未教導工作人員有此說法，此為員工及同業的惡意毀謗，希望媒體提供來源，以透過法律求償。此外，公司也不會把會員所持有的房屋轉手脫售給會員，這是有所牴觸的，是出售給自住客。」

葉冠微還強調，「公司現以企業經營傳達買屋投資理財祕訣，主力在藝文特區物件，是非常有把握獲利，也希望藉此給予會員信心，而可能導致外界誤解有保證獲利說法，並以為公司說明會為傳銷手法。」至於不再使用起家品牌「積富房屋」，是因為受到同業攻擊影響名聲，才忍痛捨棄。

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(中時電子報)