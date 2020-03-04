京城銀（2809）雖受比較基期較高、全球股市波動干擾投資收益等影響，2020年2月獲利仍較1月續揚，表現持穩高檔，與前2月獲利齊創同期次高。展望後市，該行持續加強企業金融、數位金融服務2大業務推廣力道，有信心可穩步亦助整體營運成長。

京城銀公布2020年2月自結稅前獲利5.09億元，月增0.94％、年減25.35％，稅後淨利4.48億元，月增2.33％、年減28.61％。稅前每股盈餘0.45元、稅後每股盈餘0.4元，略優於1月0.45元、0.39元，低於去年同期0.6元、0.55元，仍全數改寫同期次高。

合計京城銀2020年1～2月自結稅前獲利10.13億元，年減26.34％，稅後淨利8.87億元，年減30.66％。稅前每股盈餘0.9元、稅後每股盈餘0.79元，低於去年同期1.21元、1.12元，亦全數改寫同期次高。

京城銀截至2月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率9509.84％、全體放款覆蓋率1.46％，維持高資產品質水準。展望上半年，考量當前股債市場變化瞬息萬變，京城銀將延續一貫穩健中長期投資原則，密切留意市場動態、擇優調整資產組合及期間，並嚴控全行各項資產品質。

京城銀看好企業資金回流效應與金融科技（FinTech）趨勢明確，去年起積極布局企業金融、數位金融服務2大業務方向，相關效益帶動2019年營運重返成長軌道。展望今年，該行持續加強企業金融、數位金融服務2大業務推廣力道，有信心可穩步亦助整體營運成長。

(時報資訊)